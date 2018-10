Des soucis à propos du secteur des puces colorent Nasdaq de rouge

Les soucis à propos de l'industrie des puces s'amplifient. Les actions de STMicroelectronics avaient ce mercredi déjà plongé, après que le fabricant de puces franco-italien qui fournit entre autres à Tesla et à Apple, eut signalé un retard dans les demandes en provenance de Chine. Plus près de chez nous, Melexis a hier aussi émis un avertissement quant à son bénéfice. De son côté, Texas Instruments enregistre le même mouvement négatif en clôturant un troisième trimestre décevant. De plus, il y a eu ce communiqué de sa part, selon lequel la demande de puces s'est sensiblement ralentie sur de nombreux marchés. La raison principale semble être la menace de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Comme Texas Instruments est généralement considéré comme un baromètre de la santé de l'ensemble du secteur des puces, les conséquences sont faciles à deviner: une courbe négative à la bourse des actions technologiques Nasdaq.

En outre, Advanced Micro Devices (AMD), qui fait partie elle aussi de ce secteur, encaisse des revers suite à des résultats décevants. L'entreprise observe un net ralentissement dans l'achat de puces graphiques de la part des revendeurs. Intel a pour sa part limité les pertes, mais Nvidia et Micron cèdent aussi du terrain, tout comme NXP Semiconductor.

Le Nasdaq a finalement régressé de 4,4 pour cent à 7.108,40 points et enregistre ainsi sa plus forte perte journalière depuis sept ans. D'autres acteurs technologiques tels Apple, Amazon, Qualcomm et Microsoft sont également en recul. Dans le cas de Microsoft, c'est d'autant plus dur à encaisser que l'entreprise avait à la clôture de la bourse encore annoncé une forte croissance de son bénéfice et de son chiffre d'affaires. Ce sont surtout les services dans le nuage qui se distinguent tout particulièrement chez Microsoft.