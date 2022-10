Plus de quarante concurrents européens du service de courses en ligne 'Shopping' de Google demandent instamment à la Commission européenne de recourir dès aujourd'hui à la réglementation issue du Digital Markets Act (DMA) en vigueur depuis 2023. Et ce, pour contraindre Google à satisfaire à une mesure de l'UE prise en 2017.

A l'époque, la Commission affirmait que Google devait afficher davantage de concurrents sur sa page de recherche. Dans le même temps, Google s'était vu infliger une amende de 2,4 milliards d'euros pour avoir enfreint les règles anticartel et était sommée d'arrêter de privilégier son service Shopping par rapport à ceux de ses rivaux.

Même traitement

Dans une réaction vis-à-vis des mesures, Google promettait un traitement identique de son service Shopping à ceux de ses concurrents, lorsqu'ils font une offre sur des enchères publicitaires. Mais dans un courrier adressé à la commissaire européenne Margrethe Vestager (en charge de la concurrence), 43 entreprises, dont la britannique Kelkoo, la française LeGuide Group, la suédoise PriceRunner et l'allemande idealo, signalent que la proposition était insuffisante du point de vue légal et qu'elles n'avaient pas pu jusqu'à présent profiter des enchères publicitaires.

'La Commission doit sur les pages des résultats de recherche généraux forcer Google à donner plus d'espace aux fournisseurs les plus pertinents, en supprimant ses Shopping Units ne permettant pas une saine concurrence, mais générant des prix supérieurs et un choix moindre pour les consommateurs', écrivent les entreprises dans leur courrier consulté par l'agence Reuters.

Contraire au DMA

Les entreprises en question prétendent que le mécanisme en ligne de Google enfreint encore et toujours le Digital Markets Act (DMA), les nouvelles règles de Vestager destinées à brider la puissance des géants technologiques qui seront d'application à partir de mai 2023.

