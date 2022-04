A Anvers, des immigrés parlant d'autres langues reçoivent une formation de soudeur en fibre optique, un métier spécialisé qui n'a pas grand-chose à voir avec la soudure classique. Or de nombreuses places vacantes sont à pouvoir. C'est grandement nécessaire, surtout si on veut faire évoluer l'internet ultrarapide, le réseau de fibre optique et le réseau 5G mobile.

'Pour ce type d'emploi, il y a une forte pénurie sur le marché du travail', déclare l'échevine du travail anversoise Erica Caluwaerts. De là est née l'initiative d'organiser des formations faciles d'accès, conjointement avec l'acteur sectoriel Jacops et Rising You, l'instance qui accompagne les jeunes talents vers des emplois captivants.

Besoins d'apprentissage spécifiques

Ce qui rend la formation unique en son genre, c'est qu'elle est adaptée aux besoins d'apprentissage spécifiques des réfugiés parlant une autre langue que le néerlandais. 'L'ambition est que chaque participant aboutisse à un emploi durable', précise Caluwaerts. 'Chacun d'eux reçoit une formation tant linguistique que technique. Nous combinons ainsi les deux principaux facteurs d'intégration complète des réfugiés.'

'Nous recherchons de nombreux soudeurs en fibre optique pour connecter le réseau aux demeures des clients ou aux antennes mobiles', explique Filip Tersago de Jacops. 'Une formation de soudeur en fibre optique n'est malheureusement pas disponible dans l'enseignement normal.'

Stage exploratoire à la profession

Les formations ont lieu dans la salle climatisée de Rising You. La ville d'Anvers soutient le processus de formation, dont la durée est de douze semaines et qui comprend non seulement une formation sur mesure au métier en pénurie, mais aussi un stage exploratoire à la profession de deux semaines. La formation devrait déboucher sur un engagement ou sur un recyclage supplémentaire vers un niveau supérieur.

Rising You facilite l'intégration des réfugiés sur la base du sport, de formations et d'accompagnement au travail. Les formations professionnelles y sont développées doublement sur mesure: d'une part au gré des places vacantes dans les entreprises et d'autre part au gré des besoins d'apprentissage spécifiques des immigrés parlant une autre langue. Le pourcentage de mise à l'emploi des personnes suivant les formations est supérieur à 90 pour cent.

