L'opérateur télécom Telenet a engrangé des produits stables en 2020, à 2,575 milliards d'euros (2,584 milliards en 2019). Le bénéfice opérationnel affiche une baisse de 13%, à 594,1 millions d'euros, a indiqué l'entreprise jeudi.

Les produits englobent aussi la reprise du groupe audiovisuel De Vijver et le désinvestissement d'une filiale luxembourgeoise de câblo-distribution. Sans ces éléments, le chiffre d'affaires est en baisse de 2%, les autres produits ayant affiché une baisse de 11% liée à la pandémie de coronavirus.

Le résultat net de l'année 2020 a augmenté de 44% en comparaison avec 2019, à 338,5 millions d'euros. Une hausse principalement liée à une diminution des charges financières pour la période, une baisse des charges d'impôt sur le résultat et un gain de 27,5 millions d'euros sur la cession d'actifs à une coentreprise.

Pour 2021, Telenet s'attend à un retour à la croissance, grâce à la reprise des "autres revenus" et à des revenus d'abonnement solides, en plus d'une "stricte maîtrise" des coûts. Comme annoncé précédemment, Telenet versera un dividende brut total de 2,75 euros par action (300 millions d'euros), soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.

Les produits englobent aussi la reprise du groupe audiovisuel De Vijver et le désinvestissement d'une filiale luxembourgeoise de câblo-distribution. Sans ces éléments, le chiffre d'affaires est en baisse de 2%, les autres produits ayant affiché une baisse de 11% liée à la pandémie de coronavirus.Le résultat net de l'année 2020 a augmenté de 44% en comparaison avec 2019, à 338,5 millions d'euros. Une hausse principalement liée à une diminution des charges financières pour la période, une baisse des charges d'impôt sur le résultat et un gain de 27,5 millions d'euros sur la cession d'actifs à une coentreprise.Pour 2021, Telenet s'attend à un retour à la croissance, grâce à la reprise des "autres revenus" et à des revenus d'abonnement solides, en plus d'une "stricte maîtrise" des coûts. Comme annoncé précédemment, Telenet versera un dividende brut total de 2,75 euros par action (300 millions d'euros), soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente.