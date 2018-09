Plusieurs utilisateurs signalent que Slack refuse d'établir la connexion. Les problèmes se manifestent tant sur le client desktop que sur le mobile. Selon Downdetector.com, quasiment toute l'Europe jusqu'à Moscou serait concernée.

Chez Slack même, on déclare être au courant des problèmes de connexion en Europe et être en train d'examiner l'affaire. L'entreprise n'a pas encore trouvé la cause des difficultés et n'a a fortiori pas encore d'explications à donner.