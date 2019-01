Des problèmes pour Office 365 en Europe

La panne dure depuis quasiment toute la matinée. Selon Downdetector.com, des messages allant dans ce sens ont été émis dans pratiquement toute l'Europe. Mais c'est surtout aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne et en Irlande que les problèmes se manifestent.

Chez Microsoft, on déclare dans un tweet que les problèmes sont examinés de près, mais on confirme que les utilisateurs ne peuvent accéder à leur boîte mail. D'Office 365 dépendent également Skype, OneDrive et la suite bureautique Office. Il y aurait quelque chose qui cloche au niveau d'une composante de l'infrastructure de la base de données.