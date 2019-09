Depuis quelques jours, BNP Paribas Fortis est aux prises avec des problèmes logiciels au niveau de ses distributeurs automatiques de billets. La banque prépare une solution.

Certains distributeurs automatiques de billets de BNP Paribas Fortis refusent tout service depuis quelques jours déjà ou n'acceptent temporairement aucune carte d'autres banques. Un porte-parole confirme à Data News qu'il " y a depuis quelques jours des anomalies au sein d'une partie du parc ATM". Il s'agit d'un problème logiciel, mais la banque ne souhaite pas fournir plus de détails à ce sujet. "Nous travaillons sur une solution et pour l'instant, la situation évolue favorablement", nous déclare-t-on. On ne connaît pas l'amplitude exacte du problème.

La semaine dernière déjà, la banque avait été touchée par des difficultés techniques. Le 11 septembre, le site web, l'appli et le centre d'appels de BNP Paribas furent inaccessibles pendant un certain temps à cause de cela.