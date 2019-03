Des problèmes IT en France empêchent les virements chez BNP Paribas Fortis

Il y a actuellement des problèmes techniques chez BNP Paribas Fortis, ce qui fait que la banque ne peut exécuter des virements vers d'autres institutions bancaires. L'origine de ces problèmes IT se trouve à Paris.

Une source fiable signale à Data News qu'il n'est plus possible d'effectuer des paiements depuis hier matin. Initialement, tel était aussi le cas pour les virements entre BNP Paribas Fortis et Fintro, mais à présent, il ne s'agirait plus que des transferts vers des comptes d'autres banques. C'est ainsi que la rédaction a appris qu'au moins une grande entreprise belge est momentanément encore dans l'impossibilité de verser les salaires à tous ses collaborateurs. Par contre, les paiements avec la carte de banque restent possibles.

Chez BNP Paribas Fortis, on confirme les difficultés. "Nous sommes au courant des problèmes", déclare le porte-parole principal Hans Mariën. Les problèmes auraient leur origine à Paris.

A la banque, on précise que la cause des problèmes réside dans un incident IT interne, qui a impacté le réseau de télécommunications. Elle aurait été assez rapidement identifiée et solutionnée hier déjà, mais en raison de contrôles techniques complémentaires, le service n'a pas encore pu être relancé.

Update 13 heures:

BNP Paribas Fortis annonce dans un communiqué complémentaire que les problèmes sont entre-temps résolus. La banque s'attend à ce que ses services reviennent à la normale durant la journée et présente ses excuses pour les désagréments causés.