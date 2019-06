YouTube, Snapchat, Gmail, Nest, Discord et une série d'autres services étaient malaisément accessibles quatre heures durant ce dimanche aux Etats-Unis. Des problèmes avec Google Cloud en seraient la cause.

La panne concerna surtout la côte est des Etats-Unis, même si elle perturba aussi des utilisateurs européens de YouTube et de Gmail. Comme Google Cloud en semble être la cause, c'était surtout les propres services de Google qui connurent des problèmes. Tel fut le cas par exemple de quasiment toute la GSuite, mais aussi d'autres services utilisant Google Cloud pour leur back-end, dont par exemple le service vidéo Vimeo et des applications de clavardage (chat) comme Discord et Snapchat. L'appli d'e-commerce Shopify a elle aussi été perturbée, ce qui fait que divers magasins, tant en ligne qu'hors ligne, furent dans l'impossibilité de traiter des paiements durant quelques heures.

Selon Google, c'est une obstruction du trafic réseautique dans l'est des Etats-Unis qui aurait provoqué les problèmes. L'entreprise présente ses excuses et promet d'effectuer une enquête, afin de veiller à ce que cela ne se produise plus.