Des pirates utilisent des TV intelligentes pour promouvoir un canal YouTube

Le duo de hackers, qui se dénomme respectivement HackerGiraffe et j3ws3r, déclare avoir piraté des milliers de Chromecast et de TV connectées. Les appareils piratés sont exploités pour véhiculer des messages et une vidéo promotionnelle en faveur du YouTuber PewDiePie. Le duo a du reste consacré un site web au piratage, sur lequel ils revendiquent la contamination de quelques milliers d'appareils.

Les TV intelligentes ou connectées sont reliées à internet, ce qui a permis au duo de les utiliser pour faire passer leurs messages. Le bug cible spécifiquement Universal Plug and Play (UPnP), une norme réseautique que l'on peut activer ou désactiver sur nombre de routeurs et qui peut être facilement exploitée par des hackers. Les 'forward ports' (réacheminement des ports) pour UPnP font en sorte que les Chromecast et autres appareils deviennent visibles et évocables à partir d'internet. La désactivation d'UPnP devrait donc résoudre le problème.

De plus, le Chromecast proprement dit pâtirait aussi d'un bug découvert en 2014 déjà, qui permet à des pirates de se présenter en tant qu'utilisateurs connectés, afin de 'hijacker' l'appareil. Ce type de piratage souligne clairement que des mesures de sécurité pour ce genre d'appareils doivent être prises en urgence.

Le duo n'en est du reste pas à son coup d'essai. Il se targue en effet d'être à l'origine d'un piratage précédent, par lequel il avait forcé 500.000 imprimantes à imprimer une promotion de PewDiePie. Selon les deux hackers, ce piratage avait aussi pour but de mettre les failles sécuritaires en évidence.

Fans de YouTube

De plus, le piratage semble servir à promouvoir des YouTubers. Le PewDiePie, dont il est question ici, est une star en ligne particulièrement populaire, mais controversée, qui s'appelle Felix Kjellberg dans la vie réelle. Ce Suédois est depuis quelque temps déjà l'une des principales vedettes sur YouTube avec quasiment quatre-vingts millions d'abonnés sur son canal. Tout comme l'autre star, Logan Paul, il connaît aussi régulièrement des problèmes avec ses 'coups'. L'homme a en effet tendance à utiliser des insultes racistes et a déjà versé cinq dollars à deux personnes pour qu'elles présentent à la caméra un panneau portant la mention 'Death to all Jews', ce qui lui avait coûté un accord lucratif avec Disney.

La campagne actuelle porte cependant sur une liste de popularité de canaux indépendants sur YouTube. PewDiePie y trône avec ses 79 millions d'abonnés. Précédemment cette année, il avait toutefois failli être détrôné par T-Series, un canal indien reproduisant des succès de Bollywood. Cela avait engendré une campagne, par laquelle des YouTubers et leurs fans avaient commencé à appeler les gens à s'abonner à leurs canaux. Une campagne qui s'étend donc à présent aux imprimantes et aux TV connectées.