Des opérateurs télécoms de différents pays affichent des messages tels 'Restez chez vous' sur le smartphone, dès que l'utilisateur migre du signal wifi vers le réseau mobile. Comprenez: lorsqu'il quitte 'son kot'.

Sur Twitter, il pleut littéralement des messages d'utilisateurs de divers pays, qui voient subitement apparaître sur leur smartphone des messages tels #StayHome (anglais), #YoMeQuedoEnCasa (espagnol) ou #EvdeKal (turc), dès qu'ils déambulent en rue. Ces messages s'affichent dans la barre de statut du téléphone, tout en haut à gauche. En Belgique, la firme télécom Orange y participe aussi, comme il ressort d'une saisie d'écran qu'un compatriote a postée sur Twitter.

Parmi les autres pays, où des opérateurs envoient des avertissements par cette voie, on recense (en tout cas) l'Allemagne, le Luxembourg, le Pérou, les Emirats Arabes Unis, l'Inde, la Turquie, la Roumanie et l'Indonésie. Les messages apparaissent par ailleurs non seulement, lorsque l'utilisateur quitte son habitation, mais aussi quand la fonction wifi du smartphone est désactivée manuellement.

Sur Twitter, il pleut littéralement des messages d'utilisateurs de divers pays, qui voient subitement apparaître sur leur smartphone des messages tels #StayHome (anglais), #YoMeQuedoEnCasa (espagnol) ou #EvdeKal (turc), dès qu'ils déambulent en rue. Ces messages s'affichent dans la barre de statut du téléphone, tout en haut à gauche. En Belgique, la firme télécom Orange y participe aussi, comme il ressort d'une saisie d'écran qu'un compatriote a postée sur Twitter.Parmi les autres pays, où des opérateurs envoient des avertissements par cette voie, on recense (en tout cas) l'Allemagne, le Luxembourg, le Pérou, les Emirats Arabes Unis, l'Inde, la Turquie, la Roumanie et l'Indonésie. Les messages apparaissent par ailleurs non seulement, lorsque l'utilisateur quitte son habitation, mais aussi quand la fonction wifi du smartphone est désactivée manuellement.