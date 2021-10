Volkswagen entend évoluer pour devenir un fournisseur de mobilité orienté logiciels et propose à présent déjà des mises à jour mobiles aux ID.3, ID.4 et ID.4 GTX électriques. La voiture va-t-elle de plus en plus devenir un smartphone à quatre roues?

Volkswagen souhaite accélérer sa transformation en un fournisseur mobile orienté logiciels en appliquant sa stratégie Acccelerate. Dès à présent, tous les modèles ID. recevront régulièrement des mises à jour logicielles par voie mobile, tout comme cela se fait déjà pour les smartphones et les ordinateurs. Jusqu'à présent dans la phase de test, les mises jour n'étaient disponibles que pour les clients enregistrés dans l''ID. First Movers Club'. Pour sa part l''ID. Software 2.3' offre de nouvelle fonctions et optimise les fonctions existantes dans les Volkswagen électriques. Grâce à la connectivité de toute la flotte ID., Volkswagen crée, à l'entendre, la base de nouveaux modèles professionnels orientés clientèle, où la connectivité est prioritaire.

"Grâce à la disponibilité totale de nos mises à jour mobiles, nous soulignons non seulement la force innovante de Volkswagen, mais nous mettons aussi en place la base d'une expérience d'utilisation numérique entièrement nouvelle", affirme Ralf Brandstätter, le CEO de Volkswagen."En même temps, nous préparons de nouveaux modèles professionnels numériques et franchissons un important palier dans notre stratégie Acccelerate."

Mises à jour logicielles gratuites

A l'avenir, l'entreprise entend mettre à disposition de ses clients toutes les douze semaines environ des logiciels gratuits en vue d'actualiser les véhicules et améliorer l'expérience de conduite des clients. Volkswagen envisage également d'utiliser de nouveaux modèles professionnels basés sur les données, afin de générer plus de rentrées durant la phase d'utilisation avec des services et des fonctions que les clients pourront ajouter à leur gré. Dans le futur, il pourrait par exemple être question du Travel Assist pour les longues distances ou de meilleures performances de la batterie et, dans une phase ultérieure, pour la conduite hautement automatisée.

(Alain De Jong)

