Tout propriétaire d'une imprimante Brother, qui la connecte via USB à un appareil tournant sur Windows 11, risque de rencontrer des problèmes.

Le fabricant met lui-même en garde contre le fait que différentes imprimantes ne fonctionneront pas ou afficheront des messages d'erreur, si elles sont branchées via USB. Elles ne seront pas détectées, leurs paramètres ne pourront pas être adaptés et le fait de connecter plus d'une imprimante pourra également poser un problème.

Il s'agit en tout de 106 modèles. On ne connaît pas encore précisément l'importance du problème, étant donné que le déploiement de Windows 11 est momentanément encore assez limité. Ce qui est possible dans certains cas, c'est de faire disparaître le message d'erreur et d'imprimer malgré tout comme d'habitude.

Il est question des modèles suivants: DCP-B7500D, DCP-B7535DW, DCP-J1050DW, DCP-J1100DW, DCP-J1140DW, DCP-J1200W(XL), DCP-J572DW, DCP-L2531DW, DCP-L2535D , DCP-L2535DW, DCP-L2550DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3551CDW, DCP-L5500D, DCP-L5600DN, DCP-T220, DCP-T310, DCP-T420W, DCP-T510W, DCP-T520W, DCP-T710W, DCP-T720DW, DCP-T820DW, DCP-T825DW, HL-B2000D, HL-B2080DW, HL-L2310D, HL-L2335D, HL-L2350DW, HL-L2351DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2376DW, HL-L2385DW, HL-L2386DW, HL-L2395DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDN, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-T4000DW, MFC-B7715DW, MFC-J1010DW, MFC-J1300DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-J4340DW(XL), MFC-J4440DW, MFC-J4540DW(XL), MFC-J491DW, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5845DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6545DW, MFC-J6730DW, MFC-J690DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J890DW, MFC-L2710DW, MFC-L2713DW, MFC-L2715DW, MFC-L2716DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L2751DW, MFC-L2770DW, MFC-L2771DW, MFC-L3710CW, MFC-L3735CDN, MFC-L3745CDW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5755DW, MFC-L5900DW, MFC-L6700DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW, MFC-T920DW, MFC-T925DW.

Brother elle-même conseille d'effectuer provisoirement la connexion d'une autre façon, par exemple via wifi ou ethernet. L'entreprise prépare cependant une solution.

