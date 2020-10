Des hôpitaux aux États-Unis sont menacés par des pirates informatiques qui exigent des rançons après avoir pris le contrôle des ordinateurs. Le Bureau fédéral d'enquêtes criminelles (FBI) met en garde contre ces attaques numériques dont un nombre inconnu d'hôpitaux ont déjà été victimes.

Les experts en informatique pensent que les attaques sont le fait de criminels informatiques de Russie ou d'autres pays d'Europe de l'Est. Ils utilisent le programme Ryuk pour prendre le contrôle des ordinateurs.

Lors d'une attaque avec un programme similaire, des hôpitaux britanniques ont été attaqués en 2017. Selon les médias locaux, les hôpitaux des États de New York, de l'Oregon et du Minnesota en sont désormais victimes.

