InterContinental Hotels Group, une chaîne composée de plus de six mille hôtels dans le monde, a été la cible de pirates. Il en est résulté notamment des problèmes de réservation, y compris dans les filiales Crowne Plaza et Holiday Inn.

InterContintental Hotels Group est l'une des plus grandes chaînes hôtelières au monde avec un peu plus de six mille hôtels opérationnels et quelque 1.800 autres en préparation dans cent pays. Outre les hôtels InterContintental, la multinationale britannique possède aussi entre autres Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent et Six Senses.

Hier mardi, le groupe signala au London Stock Exchange que ses systèmes IT étaient les victimes d''activités non autorisées'. En conséquence, diverses procédures de réservation et d'autres applications sont perturbées. Le groupe déclare collaborer avec des spécialistes externes pour examiner de près la cyber-attaque.

Le groupe hôtelier ne donne certes guère de détails techniques, mais affirme quand même être occupé à restaurer ses systèmes IT et à analyser l'impact total du piratage. Il met également l'accent sur le fait que les hôtels individuels peuvent encore et toujours fonctionner et accepter les réservations directes.

