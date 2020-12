Le laboratoire médical de Hoboken, Het Algemeen Medisch Laboratorium (AML), a été victime d'une cyber-attaque lundi. Les pirates informatiques ont bloqué tous les ordinateurs du laboratoire et ont exigé une "rançon" pour libérer le réseau, rapporte mardi Het Gazet van Antwerpen.

Le laboratoire effectue quelque 3.000 tests corona par jour, ce qui représente environ 5% de la capacité totale d'analyse belge. C'est le plus grand laboratoire privé anversois dans cette crise liée au coronavirus.

"Après une analyse approfondie par nos équipes de sécurité, il a été décidé de déconnecter le réseau de manière préventive", explique Maarten Vanheusden, responsable informatique. "Cela nous permet de voir étape par étape et précisément ce qui a été infecté." Il n'est pas encore clairement établi si les pirates ont réellement pu accéder aux informations. "Pour l'instant, il semble qu'aucune donnée sur les patients n'ait été volée. Nous n'avons pas non plus la moindre idée d'où vient ce piratage

"La laboratoire n'a pas accédé à la demande des pirates informatiques et a déposé une plainte auprès du parquet d'Anvers. L'unité de lutte contre la criminalité informatique (Computer Crime Unit) de la police fédérale poursuit son enquête. En attendant, le réseau du laboratoire est toujours hors-ligne.

