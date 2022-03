Plusieurs fondeurs de puces interrompent leurs livraisons à la Russie dans le cadre des sanctions occidentale prises à l'égard de cet état. Il s'agit entre autres d'AMD et d'Intel. TSMC lui aussi annonce vouloir à l'avenir respecter les sanctions.

Voilà ce qu'affirme l'Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers (ARPE) à divers médias russes. Intel confirme cette prise de décision à Tom's Hardware notamment. La firme technologique américaine indique satisfaire ainsi aux limitations d'exportation et aux sanctions prises par les pays où elle est active.

On ignore encore la durée de ce gel commercial. Les nouvelles limitations d'exportation ciblent principalement les puces à des fins militaires, mais aussi celles susceptibles d'être utilisées dans des buts tant civils que militaires.

Les sanctions ne s'appliquent pas aux puces à la consommation. Il est toutefois bien possible que des entreprises décident de geler temporairement la livraison de l'ensemble des puces, afin de pouvoir déterminer précisément dans quels produits chaque type de puce peut être utilisé.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Voilà ce qu'affirme l'Association of Russian Developers and Electronics Manufacturers (ARPE) à divers médias russes. Intel confirme cette prise de décision à Tom's Hardware notamment. La firme technologique américaine indique satisfaire ainsi aux limitations d'exportation et aux sanctions prises par les pays où elle est active.On ignore encore la durée de ce gel commercial. Les nouvelles limitations d'exportation ciblent principalement les puces à des fins militaires, mais aussi celles susceptibles d'être utilisées dans des buts tant civils que militaires.Les sanctions ne s'appliquent pas aux puces à la consommation. Il est toutefois bien possible que des entreprises décident de geler temporairement la livraison de l'ensemble des puces, afin de pouvoir déterminer précisément dans quels produits chaque type de puce peut être utilisé.En collaboration avec Dutch IT-Channel.