Suite à un appel lancé par Circular.Brussels, quelques entreprises belges ont uni leurs forces pour équiper des réfugiés ukrainiens du matériel informatique nécessaire. Les premiers exemplaires de centaines d'ordinateurs portables et de PC ont entre-temps été livrés, et l'action se poursuit.

A cause de la guerre, les réfugiés ukrainiens n'ont souvent pu emporter qu'un minimum de biens. Le manque de moyens numériques comme un ordinateur portable complique leur intégration dans la société belge. Circular.Brussels, une a.s.b.l. rompue à la collecte de matériel IT pour personnes ayant besoin d'aide, a par conséquent lancé en mars l'appel #DigitalforUkraine.

Maximaliser l'accès au numérique

L'organisation a demandé à des entreprises d'offrir du matériel informatique amorti à des associations qui accompagnent des réfugiés ukrainiens dans le cadre de leur processus d'intégration, telles Promote Ukraine à Bruxelles. Entre-temps, Circular.Brussels a, à l'entendre, collecté des centaines d'ordinateurs portables, PC de bureau et imprimantes auprès de partenaires, dont l'institution d'inspection de contrôle et de certification belge Vinçotte.

Les premiers appareils ICT ont été rafraîchis et fournis à Promote Ukraine. Dans les mois qui vont suivre, d'autres dons seront effectués en vue de maximaliser l'accès au numérique des nouveaux venus. 'Mais le matériel seul ne suffit pas. Voilà pourquoi nous avons aussi conclu une collaboration avec Proximus', signale Circular.Brussels via un communiqué de presse. L'opérateur télécom apportera aussi sa pierre en proposant aux réfugiés un modem à connexion internet de 40 giga-octets par mois.

A cause de la guerre, les réfugiés ukrainiens n'ont souvent pu emporter qu'un minimum de biens. Le manque de moyens numériques comme un ordinateur portable complique leur intégration dans la société belge. Circular.Brussels, une a.s.b.l. rompue à la collecte de matériel IT pour personnes ayant besoin d'aide, a par conséquent lancé en mars l'appel #DigitalforUkraine.L'organisation a demandé à des entreprises d'offrir du matériel informatique amorti à des associations qui accompagnent des réfugiés ukrainiens dans le cadre de leur processus d'intégration, telles Promote Ukraine à Bruxelles. Entre-temps, Circular.Brussels a, à l'entendre, collecté des centaines d'ordinateurs portables, PC de bureau et imprimantes auprès de partenaires, dont l'institution d'inspection de contrôle et de certification belge Vinçotte.Les premiers appareils ICT ont été rafraîchis et fournis à Promote Ukraine. Dans les mois qui vont suivre, d'autres dons seront effectués en vue de maximaliser l'accès au numérique des nouveaux venus. 'Mais le matériel seul ne suffit pas. Voilà pourquoi nous avons aussi conclu une collaboration avec Proximus', signale Circular.Brussels via un communiqué de presse. L'opérateur télécom apportera aussi sa pierre en proposant aux réfugiés un modem à connexion internet de 40 giga-octets par mois.