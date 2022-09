Un groupe d'employés de Google souhaite que la firme technologique américaine stoppe sa collaboration en matière d'intelligence artificielle (AI) avec Israël. Il menace de manifester.

Il s'agit spécifiquement du Project Nimbus, un contrat de cloud computing (informatique dans le nuage) d'1,2 milliard de dollars conclu avec les autorités et l'armée israéliennes. En vertu de ce contrat, tant Google qu'Amazon fournissent de l'AI et du 'cloud'. Le contrat est en cours depuis juillet 2021 et a une durée de sept ans. On ignore comment l'AI sera utilisée, mais on suppose que la technologie servira à passer en revue les visages, les traits faciaux et les émotions.

Plus de 800 signatures

Un groupe de collaborateurws de Google s'oppose à présent au contrat en question. Une pétition contre la collaboration a été signée par plus de 800 employés du géant technologique. 'Google prétend que sa technologie cloud est neutre, mais elle est puissante. Or le fait de transmettre cette puissance à une armée qui tue des gens, n'est pas un acte neutre', a déclaré Gabriel Schubiner, un employé de Google, à l'agence Bloomberg.

'Compte tenu de l'historique d'Israël en matière d'apartheid et de violence, je suis choqué à l'idée de ce que mon travail de chercheur AI dans cette entreprise pourrait rendre possible.'

Les employés concernés s'adressent à présent aux médias, puisque Google ferait la sourde oreille en interne. Ils veulent manifester le 8 septembre à New York, à San Francisco Bay Area et à Seattle, comme il ressort d'un communiqué de l'Alphabet Workers Union. Ce syndicat représente certains des employés en question.

Départ d'Ariel Koren

La pétition succède au départ d'Ariel Koren plus tôt cette semaine. Cette collaboratrice de Google avait exprimé des critiques à l'égard de la collaboration entre son entreprise et les autorités israéliennes. Koren affirme que Google l'a par conséquent déplacée à l'étranger, ce qui l'aurait effectivement poussée à démissionner.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

Il s'agit spécifiquement du Project Nimbus, un contrat de cloud computing (informatique dans le nuage) d'1,2 milliard de dollars conclu avec les autorités et l'armée israéliennes. En vertu de ce contrat, tant Google qu'Amazon fournissent de l'AI et du 'cloud'. Le contrat est en cours depuis juillet 2021 et a une durée de sept ans. On ignore comment l'AI sera utilisée, mais on suppose que la technologie servira à passer en revue les visages, les traits faciaux et les émotions.Un groupe de collaborateurws de Google s'oppose à présent au contrat en question. Une pétition contre la collaboration a été signée par plus de 800 employés du géant technologique. 'Google prétend que sa technologie cloud est neutre, mais elle est puissante. Or le fait de transmettre cette puissance à une armée qui tue des gens, n'est pas un acte neutre', a déclaré Gabriel Schubiner, un employé de Google, à l'agence Bloomberg.'Compte tenu de l'historique d'Israël en matière d'apartheid et de violence, je suis choqué à l'idée de ce que mon travail de chercheur AI dans cette entreprise pourrait rendre possible.'Les employés concernés s'adressent à présent aux médias, puisque Google ferait la sourde oreille en interne. Ils veulent manifester le 8 septembre à New York, à San Francisco Bay Area et à Seattle, comme il ressort d'un communiqué de l'Alphabet Workers Union. Ce syndicat représente certains des employés en question.La pétition succède au départ d'Ariel Koren plus tôt cette semaine. Cette collaboratrice de Google avait exprimé des critiques à l'égard de la collaboration entre son entreprise et les autorités israéliennes. Koren affirme que Google l'a par conséquent déplacée à l'étranger, ce qui l'aurait effectivement poussée à démissionner.En collaboration avec Dutch IT-Channel.