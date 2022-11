Des emplois menacés chez le fondeur de puces GlobalFoundries

Des licenciements seraient prévus chez le fabricant de puces GlobalFoundries. Par courriel, l'entreprise informe en effet son personnel d'une réorganisation. On ignore combien de collaborateurs seraient concernés et quand ils perdraient leur emploi. Voilà ce que révèlent notamment The Layoff et The Register.

© GlobalFoundries