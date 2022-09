Une série d'éditeurs européens et britanniques introduit une plainte de masse à l'encontre de Google. Les éditeurs prétendent que le géant technologique dispose d'une position de monopole sur le marché publicitaire, et qu'ils sont de ce fait lésés.

Il est question de deux affaires en réalité, l'une aux Pays-Bas et l'autre en Grande-Bretagne. Pour ce qui est de la plainte déposée aux Pays-Bas, les éditeurs de l'Union européenne dans son ensemble peuvent s'y associer, comme l'écrit le journal néerlandais Financieel Dagblad. Par ailleurs et même si la plainte en Grande-Bretagne cible essentiellement les éditeurs britanniques, les éditeurs européens peuvent également y adhérer.

L'initiative en revient au bureau d'avocats belge Geradin Partners. On soupçonne que Mediahuis et DPG, deux maisons d'édition actives tant chez nous qu'aux Pays-Bas, sont à l'origine de la plainte.

Enquêtes

Ce n'est - et de loin - pas la première fois que la position de Google sur le marché publicitaire est dénoncée. La Commission européenne et le ministère public américain entre autres mènent en effet des enquêtes sur la position monopolistique potentielle de l'entreprise dans le domaine de la publicité.

Google qualifie ces affaires de 'spéculatives et d'opportunistes' dans un communiqué de presse adressé au site technologique Tweakers. 'Google collabore de façon constructive avec les éditeurs dans toute l'Europe. Nos produits publicitaires et ceux de nos concurrents aident des millions de sites web et d'applis à générer des revenus', affirme le porte-parole de Google.

