Plus de trente sites de réservation se sont plaints de Google auprès de la Commission européenne à Bruxelles. Le moteur de recherche privilégierait trop ses propres services de réservation dans les résultats de recherche.

En appliquant cette tactique, le mastodonte internet 'reçoit davantage l'attention des utilisateurs et fait l'objet de plus de clics que ses concurrents, même si ceux-ci sont plus pertinents pour la commande de recherche du consommateur', selon les plaignants.

La plainte est signée notamment par Expedia et TripAdvisor. Ils demandent à Bruxelles de mener une enquête sur la façon d'agir de Google.

Cette entreprise est assez souvent accusée de promouvoir ses propres services. C'est ainsi que Google a en 2017 encore fait l'objet d'une amende de 2,4 milliards d'euros de la part de la Commission européenne. A l'époque, l'entreprise aurait utilisé son moteur de recherche pour favoriser le comparateur de prix Google Shopping. Google est allée en appel de ce jugement auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne. Cette affaire débute ce mercredi.

Dans une réaction, Google déclare préparer une nouvelle manière de présenter les résultats de recherche. Au-dessus de ceux-ci, il devrait y avoir une sorte de 'moulin tournant' avec des liens.

En appliquant cette tactique, le mastodonte internet 'reçoit davantage l'attention des utilisateurs et fait l'objet de plus de clics que ses concurrents, même si ceux-ci sont plus pertinents pour la commande de recherche du consommateur', selon les plaignants.La plainte est signée notamment par Expedia et TripAdvisor. Ils demandent à Bruxelles de mener une enquête sur la façon d'agir de Google.Cette entreprise est assez souvent accusée de promouvoir ses propres services. C'est ainsi que Google a en 2017 encore fait l'objet d'une amende de 2,4 milliards d'euros de la part de la Commission européenne. A l'époque, l'entreprise aurait utilisé son moteur de recherche pour favoriser le comparateur de prix Google Shopping. Google est allée en appel de ce jugement auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne. Cette affaire débute ce mercredi.Dans une réaction, Google déclare préparer une nouvelle manière de présenter les résultats de recherche. Au-dessus de ceux-ci, il devrait y avoir une sorte de 'moulin tournant' avec des liens.