Les propriétaires d'un WD My Book Live NAS se voient urgemment invités à déconnecter leur disque dur du réseau. Les données qui y sont stockées, disparaîtraient, sans que l'utilisateur puisse intervenir.

Des détenteurs de quelques disques durs externes de WD signalent que ces derniers en reviennent aux paramètres d'origine, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. D'autres reçoivent une demande de mot de passe qu'ils ne connaissent pas. Dans quasiment tous les cas, les données stockées sur ces disques ont disparu. Des utilisateurs signalent que la structure des dossiers n'a pas été modifiée ou que les dossiers par défaut de WD restent en place, mais que tous les dossiers sont vides, selon le site technologique Bleeping Computer. On ignore si et comment les données peuvent être récupérées.

Western Digital indique elle-même dans un message posté sur son forum que la perte des données semble être due à un 'logiciel malfaisant'. L'entreprise conseille donc aux propriétaires de My Book Live et My Book Live Duo de déconnecter leurs appareils d'internet.

Ethernet

Les appareils My Book sont des disques durs externes qui, chez beaucoup de consommateurs et de petites entreprises, servent à accueillir les sauvegardes (backups), comme par exemple les photos et vidéos de famille. Ces disques se branchent au moyen d'un câble ethernet sur le réseau domestique, afin de pouvoir réaliser des sauvegardes de documents à partir de plusieurs appareils. En 2015, WD avait interrompu son support officiel de My Book Live.

Western Digital affirme dans un mail adressé à Bleeping Computer qu'elle examine de près l'incident. Selon l'entreprise, il n'y a pour l'instant aucune indication d'une quelconque intrusion dans ses systèmes dans le nuage. Il ne s'agit que d'attaques lancées contre des comptes individuels d'utilisateurs.

