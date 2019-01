Des difficultés chez Bpost à cause de problèmes informatiques

Poststation est un système IT d'exécution de différentes transactions dans le bureau de poste. Ce matin, il a refusé de démarrer, et Bpost recherche depuis lors une solution.

"Cela signifie que l'on ne peut effectuer de transactions et que cela doit se faire au moyen de procédures manuelles", déclare la porte-parole Barbara Van Speybroeck à Data News. "Le distributeur de billets dans le bureau Bpost fonctionne certes, mais effectuer des virements est impossible pour l'instant."

Les bureaux de poste sont donc bien ouverts, mais toutes les opérations ne sont pas possibles ou prennent davantage de temps.

Poststation est l'appellation interne du système IT de Bpost. Un certain nombre de personnes sont actuellement occupées à rechercher une solution. Van Speybroeck apporte cependant la nuance, selon laquelle il n'est pas certain que le problème soit lié au système IT même: "Il peut se situer dans un centre de données, voire ailleurs. C'est ce que nous tentons de déterminer pour l'instant."