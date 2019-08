Des concurrents veulent la fin (temporaire) du service d'offres d'emploi de Google

Plus de vingt sites d'offres d'emploi et de recrutement veulent que la Commission européenne interdise temporairement un service concurrent de Google. Ils ont dans ce but adressé un courrier conjoint à la commissaire européenne Margrethe Vestager (en charge de la concurrence).

Margrethe Vestager