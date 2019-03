Des chercheurs préparent un assistant vocal asexué

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

Dans leurs versions de base, les Siri, Alexa et autres Cortana existants semblent être des jeunes femmes serviables, alors que sur le GPS, on peut généralement choisir de recevoir des indications de la part d'un homme ou d'une femme. Or un groupe de scientifiques et d'activistes danois prépare à présent une troisième option.

Q, l'assistant vocal asexué