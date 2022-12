Lexmark a nommé Melanie Hudson au poste de senior vicepresident et chief commercial officer, à dater du 1er décembre. Elle fera partie de l'équipe exécutive de Lexmark et fera rapport au président et CEO Allen Waugerman. Thomas Valjak succèdera à Hudson à la fonction de vicepresident et general manager EMEA.

Dans son nouveau rôle, Melanie Hudson assumera la responsabilité de l'organisation commerciale mondiale de Lexmark. Elle est active depuis 1994 déjà dans l'entreprise spécialisée dans les solutions d'impression et 'cloud', où elle a exercé diverses fonctions. C'est ainsi qu'Hudson fut entre autres aussi présidente de Lexmark Canada et vice-présidente de Lexmark Global Services.

Thomas Valjak, qui succèdera à Hudson, fait actuellement partie de l'équipe directoriale EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) en tant que vicepresident sales pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Avant cela, il fut VP du canal EMEA chez Lexmark. C'est en 2019 qu'il a rejoint l'entreprise. Il possède plus de vingt années d'expérience dans le secteur de l'impression.

Melanie Hudson succède elle-même à Brock Saladin, qui part à la retraite après avoir travaillé 25 ans chez Lexmark. Au cours des six années qu'il fut senior vicepresident et chief commercial officer, il dirigea la stratégie 'go-to-market' de Lexmark. Cela aboutit à l'introduction des produits GO Line, généra une croissance des partenariats OEM et du canal, mais cela se traduisit également par une extension géographique et la commercialisation des Lexmark Cloud Services et de la gamme Optra IoT.

