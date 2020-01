En modifiant les paramètres de leurs serveurs, les utilisateurs des centres de données d'Amsterdam veulent consommer moins d'électricité. Ils espèrent pouvoir économiser du courant pour quelque 100.000 ménages en plaçant les serveurs en 'mode éco', selon le journal Financiële Dagblad.

Amsterdam, Haarlemmermeer et d'autres communes environnantes ne souhaitent provisoirement plus voir s'installer de nouveaux centres de données, parce que selon elles, ces centres occupent de grands espaces et consomment beaucoup d'électricité.

Pour répondre à cette situation, elles veulent mettre en oeuvre une expérience, par laquelle les serveurs tourneront de manière plus économe en énergie. C'est hier lundi que le projet a été formellement présenté par un certain nombre d'utilisateurs de centres de données.

Des entreprises telles Booking.com, KPN et Albert Heijn participeront au projet. Au cours des trois prochaines années, les initiateurs du projet veulent examiner la quantité d'électricité susceptible d'être économisée et ce, conjointement avec Dell et HPE.

