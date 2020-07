La police britannique a arrêté 746 personnes après le piratage de l'application de chat crypté EncroChat par les Pays-Bas et la France. En outre, les autorités britanniques ont saisi plus de 54 millions de livres (presque 60 millions d'euros) en espèces, des armes à feu et plus de deux tonnes de drogue, signale la National Crime Agency. Plusieurs meurtres et enlèvements auraient été évités grâce au piratage d'EncroChat.

La France et les Pays-Bas ont pu lire en direct les messages des quelque 60 000 utilisateurs d'EncroChat, qui pensaient pouvoir chatter librement au sujet de meurtres et de drogue. Ces informations ont aussi été partagées avec le Royaume-Uni, parce qu'environ 10 000 utilisateurs étaient originaires de ce pays.

Opération Venetic

La police britannique qualifie l'opération Venetic de "plus grande intervention de l'histoire britannique". Parmi les 77 armes trouvées, il y avait une kalachnikov et plusieurs grenades. Les enquêteurs ont également découvert plus de 28 millions de pilules d'étizolam, une variante plus puissante du valium.

Rien qu'à Londres, 171 utilisateurs d'EncroChat ont été arrêtés pour participation à des projets de meurtre, possession d'armes, blanchiment d'argent et trafic de drogue. Jusqu'à présent, 99 Londoniens ont été inculpés. La police de la capitale britannique a saisi 5 millions de livres lors d'une action. C'est la plus grande saisie d'argent jamais réalisée à Londres.

