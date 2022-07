Safeonweb a mis en garde mercredi contre des personnes se faisant passer pour le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB). Ces derniers jours, plusieurs citoyens et citoyennes ont rapporté avoir reçu des courriers suspects.

Le faux courriel en question semble provenir du Centre pour la cybersécurité Belgique et signale qu'un dossier a été ouvert au nom du destinataire, demandant une réponse urgente. Safeonweb insiste sur le fait qu'il s'agit d'une escroquerie et demande de ne surtout pas répondre à cet e-mail, ni de cliquer sur le lien mentionné.

Le message est très mal écrit et manque de crédibilité, souligne Safeonweb. "Il n'est pas envoyé depuis une adresse mail du Centre pour la Cybersécurité Belgique (qui se termine par @ccb.belgium.be). D'ailleurs, le CCB n'ouvre jamais de 'dossiers' car il n'a pas cette autorité."

Les courriers suspects peuvent être transmis à l'adresse suspect@safeonweb.be, avant d'être supprimés.

