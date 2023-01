Un certain nombre d'applis tierces permettant de visionner Twitter ont perdu partiellement ou complètement leur accès à la plate-forme de média social. Il s'agit entre autres de Tweetbot et de Twitterrific. Ces logiciels ne peuvent plus se connecter à l'interface de Twitter, ce qui les empêche de fonctionner.

Le site d'actualité technique The Information révèle sur base de messages internes chez Twitter que l'entreprise rachetée par Elon Musk a sciemment bloqué son accès. La raison de cette décision n'est pas connue. Les développeurs de Tweetbot et de Twitterific signalent qu'ils ont demandé des éclaircissements à Twitter, mais en vain jusqu'à présent.

Musk veut que Twitter gagne plus d'argent, après que de nombreux annonceurs - la principale source de revenus de l'entreprise - se soient retirés de la plate-forme après son arrivée en tant que directeur. Dans l'appli et la version web de Twitter, des publicités apparaissent entre les tweets, mais tel n'est pas le cas avec des applis telles Tweetbot.

L'appli Tweetbot, qui permet aux utilisateurs de travailler plus facilement à partir de deux profils simultanés, ne fonctionne plus sur aucun appareil. Quant à Twitterific, elle n'est plus utilisable sur l'iPhone, mais encore et toujours sur les ordinateurs Mac d'Apple. Pour ce qui est de l'appli Fenix, elle fonctionne encore sur l'iPhone, mais plus sur les smartphones avec Android comme système d'exploitation.

