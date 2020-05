Plusieurs iPhone et iPad se voient de nouveau proposer un tas de mises à jour de leurs applis. Il pourrait s'agir d'un bug à corriger.

Il est probable que tout propriétaire d'un appareil iOS reçoive actuellement la mention, selon laquelle différentes applis nécessitent une mise à jour, même si elles avaient récemment déjà été actualisées. Selon The Verge, le nombre de mises à jour varie selon l'utilisateur, mais il s'agit en tout cas d'updates introduites il y a un mois au moins déjà.

Ce phénomène bizarre semble anodin et, pour autant qu'on sache, ne doit pas préoccuper les utilisateurs et ce, même si Apple elle-même ne communique pas sur le nouveau déploiement de ces mises à jour.

MacRumors suppose que cela va de pair avec un bug dans iOS 13.5. En fait, des utilisateurs avaient été informés que certaines applis n'étaient plus accessibles. Il est possible que la réinstallation d'une série d'applis soit une tentative d'Apple de résoudre ce problème.

