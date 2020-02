Plusieurs propriétaires d'un SmartFeeder de Petnet, un appareil qui présente à des animaux domestiques une portion de nourriture à des heures programmées, signalent que leur chat ou chien a souffert de faim des jours durant. Les systèmes de Petnet ont été aux prises avec une panne, ce qui fait que les mangeoires intelligentes restaient parfois hors ligne et que les animaux étaient donc privés à plusieurs reprises de toute alimentation.

Cela peut paraître une solution idéale pour les propriétaires d'un animal domestique, qui sont au travail durant la journée: une mangeoire connectée qui présente automatiquement une portion de nourriture au chat ou au chien. Jusqu'à ce que la technique se mette à cafouiller. C'est du reste ce qui est arrivé ces derniers jours à un nombre inconnu d'utilisateurs du SmartFeeder de Petnet, selon la BBC.

Il s'agissait là d'une panne qui a touché la deuxième génération du SmartFeeder et ce, durant la période du 14 au 21 février. Via Twitter, plusieurs propriétaires d'animaux domestiques se sont plaints de mangeoires intelligentes qui se sont bloquées à plusieurs reprises et qui n'ont donc pas présenté la nourriture prévue. Entre-temps, le problème semble être résolu.

Avec un SmartFeeder de Petnet, les propriétaires peuvent préprogrammer la nourriture servie à leur animal domestique, mais il leur est aussi possible d'en présenter une portion à distance au moyen de leur smartphone. A la maison, le gadget peut aussi être commandé par la voix via Google Assistent et Amazon Alexa.

