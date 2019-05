L'entreprise de taxi Uber fera ce vendredi son entrée à la bourse. Les actions de l'entreprise seront vendues au prix de 45 dollars. Voilà ce que vient d'annoncer Uber par voie de communiqué. L'entreprise installée à San Francisco souhaite voir ainsi sa valeur marchande atteindre les 82 milliards de dollars.

Il s'agira ainsi de l'une des plus importantes entrées à la bourse de l'histoire de la part d'une entreprise technologique américaine. Il n'empêche que les actions seront proposées à un prix relativement bas dans la fourchette précédemment attendue. On avait en effet appris que l'entreprise misait au début sur un prix oscillant entre 44 et 50 dollars.

Uber veut s'assurer de prendre un bon départ pour son entrée à la bourse et ne souhaite donc pas fixer un prix trop élevé. Récemment, son concurrent Lyft a lui aussi fait son entrée à la bourse. Après un solide début, le cours de son action a cependant reculé jusqu'à atteindre le prix d'émission. (Belga)