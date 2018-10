Démarrage d'un projet-pilote de suivi du comportement de roulage en tant qu'alternative à l'amende routière

Les tribunaux de police de Termonde et Verviers lancent un projet-pilote consistant à installer une année durant dans la voiture de certain... chauffards une "boîte noire" qui contrôlera leur comportement sur la route. S'ils roulent correctement, ils ne seront plus passibles d'une amende, selon le journal Het Laatse Nieuws.