Deloitte est sur le point de racheter l'entreprise wallonne Aptys Consulting. C'est la firme qui l'annonce elle-même. Aptys est spécialisée en intégration de systèmes pour SAP Ariba.

Aptys Consulting sera incorporée au département SAP de Deloitte. Avec ce rachat, Deloitte espère renforcer sa position sur le marché SAP en ajoutant davantage d'expertise axée sur Ariba, le logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement que SAP avait racheté en 2012.

'En effectuant cette reprise, nous compléterons notre gamme de services SAP et pourrons encore mieux fournir des services bout-à-bout à nos clients SAP. En outre, ce rachat renforcera notre position d'intégrateur SAP donnant le ton tant en Belgique qu'en Europe', affirme Rolf Driesen, managing partner Consulting chez Deloitte, dans un communiqué de presse.

Aptys Consulting, dont le siège central est situé à Louvain-la-Neuve, accompagne principalement les moyennes et grandes entreprises en matière de gestion de processus et de projets. La firme dispose entre autres de solutions de support de transformations axées sur les audits, le design, l'implémentation et l'optimalisation. Les vingt collaborateurs de l'entreprise seront conservés par Deloitte.

Aptys Consulting sera incorporée au département SAP de Deloitte. Avec ce rachat, Deloitte espère renforcer sa position sur le marché SAP en ajoutant davantage d'expertise axée sur Ariba, le logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement que SAP avait racheté en 2012.'En effectuant cette reprise, nous compléterons notre gamme de services SAP et pourrons encore mieux fournir des services bout-à-bout à nos clients SAP. En outre, ce rachat renforcera notre position d'intégrateur SAP donnant le ton tant en Belgique qu'en Europe', affirme Rolf Driesen, managing partner Consulting chez Deloitte, dans un communiqué de presse.Aptys Consulting, dont le siège central est situé à Louvain-la-Neuve, accompagne principalement les moyennes et grandes entreprises en matière de gestion de processus et de projets. La firme dispose entre autres de solutions de support de transformations axées sur les audits, le design, l'implémentation et l'optimalisation. Les vingt collaborateurs de l'entreprise seront conservés par Deloitte.