Dell Technologies arrête toutes ses activités en Russie, après avoir fermé ses bureaux à la mi-août. A dater du 1er septembre, Dell ne sera donc plus active en Russie.

Dell a pris cette décision, après que la Russie a envahi l'Ukraine en février dernier. Voilà ce qu'annonce son porte-parole Mike Siemienas à l'agence de presse Reuters.

Dell, le principal fournisseur de serveurs en Russie, quitte donc pour de bon ce pays. Le 31 août sera le dernier jour de travail de l'entreprise. Tous les collaborateurs sont licenciés, selon des médias russes. Il leur sera versé une indemnité de licenciement. Dell disposerait de 250 collaborateurs en Russie. Quelques-uns ont déménagé à l'étranger et continuent donc de travailler pour l'entreprise. Boris Shcherbakov, CEO de Dell Technologies Russie, était parti précédemment déjà.

En février 2022, Dell avait décidé de ne plus vendre, entretenir et supporter de produits en Russie, en Biélorussie et dans les régions de Donetsk et de Luhansk en Ukraine. Précédemment déjà, Dell avait respecté les règles d'embargo décidées lors de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cette interruption des services avait plus tôt cette année abouti à un procès en Russie.

Dominante sur le marché russe des serveurs

Le ministère russe de l'industrie annonce que les chercheurs et ingénieurs russes travaillant pour Dell en Russie ont déjà trouvé un nouvel emploi. La plupart d'entre eux sont actifs à Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Selon IDC, Dell dominait le marché russe des serveurs avec une part de 21 pour cent. A la deuxième place, on trouve le fournisseur russe Yadro avec une part de marché de 17 pour cent. La troisième place est occupée par HPE avec une part de marché de 15 pour cent.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

