Dell EMC PowerOne est une infrastructure tournant de manière entièrement autonome, qui automatise des milliers de tâches. Les gestionnaires IT peuvent ainsi réduire le travail manuel.

C'est dans la ville d'Austin (Texas), où elle est installée, que Dell Technologies a présenté Dell EMC PowerOne. PowerOne intègre à la fois la puissance de calcul, le stockage, la réseautique et la virtualisation VMware en un seul et même système à intelligence incorporée. Cette dernière est capable d'exécuter automatiquement des milliers de travaux, d'où l'appellation infrastructure autonome. "L'automatisation de l'infrastructure IT est une nécessité pour pouvoir répondre aux attentes élevées de l'avenir technologique", affirme John Roese, Global CTO chez Dell Technologies. "Les développeurs sont à présent encore trop occupés à des tâches subalternes et trop peu à la plus-value que les données doivent fournir. Ce n'est qu'en automatisant ces tâches que le département IT pourra se focaliser sur le travail qui doit vraiment être accompli, comme par exemple le développement de nouvelles applications et de nouveaux services", estime Roese qui parle d'un grand bond en avant.

PowerOne est en quelque sorte un serveur sur pilotage automatique. Tout comme dans le cas des voitures autonomes, le serveur est à même d'effectuer automatiquement la plupart des manoeuvres, à ceci près - et ce n'est pas sans importance - que le passager doit encore indiquer quelle est la destination finale. Les gestionnaires IT mentionnent donc dans PowerOne le résultat qu'ils veulent obtenir, après quoi le système calcule lui-même ce qu'il faut faire pour y arriver. Cette automatisation fonctionne en grande partie sur une architecture de micro-services Kubernetes à flux de travail Ansible, embarquée dans le PowerOne Controller. Comme exemples concrets, on peut citer l'automatisation de l'installation et de la configuration de matériel et de clusters VMware, mais aussi la simplification des tâches de maintenance journalières et de la gestion du cycle de vie.

Dell EMC PowerOne fait partie de la gamme Dell Technologies Cloud et doit aider les clients misant sur un environnement de nuage hybride. "Voilà qui devrait aider également à réduire la complexité de la gestion de plusieurs nuages", ajoute encore Roese. Dell EMC PowerOne devrait être disponible à partir du 22 novembre. C'est la première fois que Dell lance sur le marché un tel produit opérationnel intégrant matériel et logiciel.