Dell a sorti une version iPhone de son appli Mobile Connect. Elle permet aux utilisateurs d'un ordinateur Dell d'échanger des fichiers avec le téléphone et de recevoir des notifications sur son bureau. Une version Android de l'appli existait depuis assez longtemps déjà.

L'appli Dell Mobile Connect projette par réflexion (mirroring) une version virtuelle de l'écran du smartphone sur le bureau de l'ordinateur Windows. Ce faisant, l'utilisateur ne doit plus saisir à tout moment son smartphone, mais rapatrier les notifications de SMS, messages WhatsApp et autres sur l'ordinateur. De plus, il est possible de mener des conversations téléphoniques mains libres via le micro et les haut-parleurs du PC ou de l'ordinateur portable.

Par le biais de l'appli Mobile Connect, l'utilisateur a accès aussi à partir de son iPhone à certains fichiers sur le PC, un principe fonctionnant du reste dans les deux sens. La version Android de l'appli existe depuis assez longtemps déjà, comme susmentionné, et offre un peu plus de possibilités. C'est ainsi que s'il est possible avec la version iOS d'échanger principalement des photos et des vidéos, l'appli Android supporte aussi le partage d'autres documents.

L'appli Mobile Connect est gratuite, mais ne fonctionne qu'avec iOS 11 et un ordinateur Dell assez récent (à partir de 2018).

