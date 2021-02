Deliveroo prévoit de s'étendre dans 15 nouvelles villes, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre, en 2021, annonce mercredi le livreur de repas à domicile par communiqué. Dès jeudi, Deliveroo est disponible à Alost, Saint-Nicolas et Tournai.

Ces trois villes constituent le début d'une expansion majeure en Belgique pour Deliveroo. Les autres villes qui suivront sont notamment Mons, Louvain-la-Neuve, Saint-Trond et Genk, avant d'autres qui seront annoncés dans un second temps.

Cette expansion amènera le nombre de villes où Deliveroo est présent à 28 au total, soit plus que le double du nombre actuel. L'entreprise collaborera dès lors avec environ 500 nouveaux coursiers.

Deliveroo travaille actuellement avec 3.000 coursiers qui livrent des repas provenant de 3.000 restaurants.

Ces trois villes constituent le début d'une expansion majeure en Belgique pour Deliveroo. Les autres villes qui suivront sont notamment Mons, Louvain-la-Neuve, Saint-Trond et Genk, avant d'autres qui seront annoncés dans un second temps.Cette expansion amènera le nombre de villes où Deliveroo est présent à 28 au total, soit plus que le double du nombre actuel. L'entreprise collaborera dès lors avec environ 500 nouveaux coursiers.Deliveroo travaille actuellement avec 3.000 coursiers qui livrent des repas provenant de 3.000 restaurants.