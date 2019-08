Deliveroo quitte l'Allemagne

Le service de livraison de repas Deliveroo délaisse l'Allemagne. L'entreprise britannique y clôturera ses activités dès ce vendredi et entend se concentrer sur d'autres pays, où elle possède déjà une plus grande part de marché. Les employés, livreurs et restaurants apparentés seraient indemnisés, sans que Deliveroo ne donne vraiment de détails à ce propos.

La firme néerlandaise Takeaway.com occupe une position de force sur le marché allemand. Fin de l'année dernière, elle avait racheté les activités allemandes de Delivery Hero et prépare entre-temps une fusion avec Just Eat, une autre entreprise britannique. Ce rachat, qui comprend les marques Lieferheld, Pizza.de et foodora, a été entérinée au printemps dernier. Takeaway gérait elle-même la marque Lieferando en Allemagne. Après avoir quitté l'Allemagne, Deliveroo sera encore active dans treize pays, dont la Belgique.