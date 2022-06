Proximus annonce avoir franchi le cap d'un million de connexions à la fibre. Son objectif est d'étendre cette couverture à 22 % des foyers et entreprises d'ici la fin de l'année.

En 2016, Proximus avait déjà annoncé vouloir remplacer son réseau VDSL par la fibre optique. La fibre permet d'atteindre des vitesses plus élevées, mais demande également un travail manuel important car chaque habitation (tout comme la rue ou la façade) doit être reliée à la fibre.

Les premières années, le déploiement s'est fait plutôt lentement. Mais depuis 2021, le rythme s'accélère grâce à la création des co-entreprises Fiberklaar (en Flandre) et Unifiber (en Wallonie). Dans ce cadre, Proximus se charge du déploiement de la fibre via des accords passés avec Delta Fiber et EQT Infrastructure (dont fait partie Eurofiber).

Aujourd'hui, plus de 50 villes et communes, soit 17% des habitations et entreprises de notre pays, sont raccordées à la fibre. Proximus affirme qu'à l'heure actuelle une habitation ou une entreprise supplémentaire est connectée à son réseau toutes les 15 secondes.

Pour le moment, Proximus se concentre toutefois sur les centres urbains, où il est possible de raccorder de nombreuses habitations sur une distance relativement courte. En dehors des villes, il faudra probablement attendre plus longtemps afin d'être raccordé.

