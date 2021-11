Plusieurs failles ont été découvertes dans toute une série de puces d'Intel. Tant des serveurs de PC que des puces pour les voitures sont vulnérables sans mise à jour.

Evoquons d'abord les failles CVE-2021-0157 et CVE-2021-0158. La première fait en sorte que dans le BIOS de certains processus, il manque un 'control flow management' suffisant. La seconde peut générer une validation erronée dans le BIOS. Ces deux failles ont été découvertes par Itai Liba et Assaf Carlsbad de SentinelOne, selon Intel sur sa page de conseils.

Il s'agit des puces suivantes caractérisées par les deux failles. Intel recommande de résoudre les problèmes en installant la mise à jour du BIOS la plus récente. Cela se fait généralement par le truchement du fabricant de la carte-mère.

Intel® Xeon® Processor E Family

Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family

Intel® Xeon® Processor W Family

3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

11th Generation Intel® Core™ Processors

10th Generation Intel® Core™ Processors

7th Generation Intel® Core™ Processors

Intel® Core™ X-series Processors

Intel® Celeron® Processor N Series

Intel® Pentium® Silver Processor Series

Dans la pratique, cela peut ne pas être vraiment évident. Bleeping Computer fait observer que la 7ème génération de puces Intel Core date en effet déjà de cinq ans et que le BIOS de ces puces ne fait plus l'objet de mises à jour.

Venons-en à présent à la troisième faille, CVE-2021-0146, qui touche certains jeux de puces Pentium, Celeron et Atom et qui a été découverte par Positive Technologies. Il s'agit ici d'une brèche permettant d'extraire une clé de cryptage et d'avoir ainsi accès à des donnés cryptées. Ici aussi, Intel recommande une actualisation du BIOS.

Segment Chipset/SOC or Processor CPU ID Platform ID Desktop, Mobile Intel® Pentium® Processor J Series, N SeriesIntel® Celeron® Processor J Series, N SeriesIntel® Atom® Processor A SeriesIntel® Atom® Processor E3900 Series 506C9 3 Embedded Intel® Pentium® Processor N SeriesIntel® Celeron® Processor N SeriesIntel® Atom® Processor E3900 Series 506CA 3 Desktop, Mobile Intel® Pentium® Processor Silver Series/ J&N Series​ 706A1 1 Desktop, Mobile Intel® Pentium® Processor Silver Series/ J&N Series​ - Refresh 706A8 1 Embedded Intel® Atom® Processor C3000 506F1 1

Ce qui est étonnant, c'est qu'une des puces concernées est une version embarquée surtout utilisée par les constructeurs de voitures. Dans les trois cas, l'abus des failles nécessite que l'auteur ait un accès physique à l'appareil. Pour ce qui est de la puce automobile, cela signifie qu'elle ne peut être quasiment abusée que dans un garage.

Evoquons d'abord les failles CVE-2021-0157 et CVE-2021-0158. La première fait en sorte que dans le BIOS de certains processus, il manque un 'control flow management' suffisant. La seconde peut générer une validation erronée dans le BIOS. Ces deux failles ont été découvertes par Itai Liba et Assaf Carlsbad de SentinelOne, selon Intel sur sa page de conseils.Il s'agit des puces suivantes caractérisées par les deux failles. Intel recommande de résoudre les problèmes en installant la mise à jour du BIOS la plus récente. Cela se fait généralement par le truchement du fabricant de la carte-mère.Dans la pratique, cela peut ne pas être vraiment évident. Bleeping Computer fait observer que la 7ème génération de puces Intel Core date en effet déjà de cinq ans et que le BIOS de ces puces ne fait plus l'objet de mises à jour.Venons-en à présent à la troisième faille, CVE-2021-0146, qui touche certains jeux de puces Pentium, Celeron et Atom et qui a été découverte par Positive Technologies. Il s'agit ici d'une brèche permettant d'extraire une clé de cryptage et d'avoir ainsi accès à des donnés cryptées. Ici aussi, Intel recommande une actualisation du BIOS.Ce qui est étonnant, c'est qu'une des puces concernées est une version embarquée surtout utilisée par les constructeurs de voitures. Dans les trois cas, l'abus des failles nécessite que l'auteur ait un accès physique à l'appareil. Pour ce qui est de la puce automobile, cela signifie qu'elle ne peut être quasiment abusée que dans un garage.