L'éditeur de Firefox, Mozilla, met en garde contre une sérieuse brèche dans le navigateur. Les utilisateurs ont dont tout intérêt à adopter la plus récente version de Firefox, car Mozilla a déjà été informée de tentatives de piratage.

Utilisez-vous Firefox? Et la version de votre navigateur n'est-elle pas 67.0.3 ou ESR 60.7.1? Dans ce cas, mieux vaut mettre le plus rapidement possible à niveau vers des versions les plus récentes. L'éditeur de Firefox, Mozilla, a mis ces nouvelles versions à disposition, après avoir eu vent d'une sérieuse faille dans le navigateur. Ce point faible permet de faire se planter ce dernier, puis de faire tourner un autre code sur l'ordinateur.

Dans un communiqué, Mozilla déclare avoir été informée d'attaques très ciblées en vue d'abuser de cette faille. On ne sait pas exactement jusqu'où les pirates peuvent aller ou s'ils peuvent prendre le contrôle complet d'un ordinateur. Le bug a été découvert et signalé par Samuel Groß de Google Project Zero et Coinbase Security. Il est possible que les pirates ne souhaitent que se livrer ainsi à de l'extraction de crypto-monnaie.

Quoi qu'il en soit, la mise à niveau est hautement recommandée. Dans certains cas, il suffit de redémarrer le navigateur et de laisser la mise à jour automatique faire son travail. Il est toujours possible aussi de cliquer sur l'icône à trois traits en haut à droite, de choisir 'options' et de rechercher la fonction de mise à jour. Et enfin, ce qui est possible aussi, c'est de télécharger la toute nouvelle version via le site web de Mozilla.