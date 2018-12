Décès du cofondateur de Vine, Colin Kroll, à l'âge de 35 ans

Selon des médias américains, la police soupçonne une overdose fatale.

Kroll avait lancé l'appli en juin 2012, conjointement avec Dom Hofmann et Rus Yusupov. Plus tard cette année-là, le trio revendit son entreprise Vine pour un montant de 30 millions de dollars à Twitter. Kroll en demeura le directeur général, jusqu'à son licenciement par Twitter en 2014.

Plus tôt cette année, Kroll avait donné quelques explications à ce propos: "Je réalise à présent que j'ai dit et fait des choses que d'autres n'ont pas apprécié ou se sont sentis mal à l'aise. Je voudrais présenter mes excuses à ces personnes."

L'année dernière, Yusupov et Kroll ont lancé le jeu HQ Trivia. Dans un tweet consacré au décès de Kroll, Yusupov a tenu les propos suivants: "Je suis tellement triste de la mort de mon ami et cofondateur de Vine, Colin Kroll. Mes pensées vont à ses proches. Je me souviendrai toujours de sa grandeur d'âme et de son bon coeur. Il a embelli le monde et internet. Repose en paix, mon ami."