En 2021, 40% des communes wallonnes impliquées dans des démarches de transition durable et intelligente ont formalisé celles-ci dans une stratégie, ressort-il mardi du quatrième baromètre des "Smart Cities" en Wallonie, réalisé à l'automne 2021 par le Smart City Institute (SCI). En 2020, elles étaient 30% à le faire.

Quatre-vingt-un pour cent des 113 communes wallonnes ayant participé à l'enquête affirment inclure leur démarche SmartCity dans la vision future de la commune, révèle encore cet état des lieux de la dynamique SmartCity en Wallonie. Plus globalement, les communes impliquées dans une dynamique SmartCity ont accentué leurs efforts et avancé dans le processus. Leurs démarches sont aussi plus structurées. Les communes se situent ainsi en moyenne à un niveau d'avancement de 4,31 sur une échelle de 0 à 10 contre un niveau d'avancement moyen de 3 en 2020, selon le baromètre.

Six communes interrogées sur dix (57%) indiquent que leurs démarches SmartCity wallonnes ont été majoritairement initiées par des élus: échevins (31%) et bourgmestres (26%). Concrètement, la démarche SmartCity se décline principalement autour de trois axes: la numérisation de la commune (84%), l'amélioration de la qualité de vie (63%) et la participation inclusive des citoyens et des acteurs (60%).

Une grande partie des répondants (66%, +10% par rapport à 2020) estiment toutefois que les projets SmartCity sont (très) difficiles à mettre en place. Parmi les obstacles rencontrés, on retrouve la difficulté à mobiliser les budgets (50%) et celle liée à l'acquisition de l'expertise nécessaire à la planification, la réalisation et le suivi des projets (49%).

Le SmartCity Institute rappelle d'ailleurs que l'appel à projets Territoire Intelligent, lancé en 2019 par le gouvernement wallon, avait été l'un des principaux déclencheurs des démarches SmartCity au sein des communes wallonnes grâce au soutien financier qu'il a fourni.

À côté d'un coup de pouce financier, l'institut plaide pour la nécessité de fournir de l'expertise et des connaissances aux communes afin de "renforcer la dynamique et de baliser davantage le terrain en faisant en sorte que celles encore réticentes se lancent, elles aussi dans l'aventure, contribuant ainsi à la transition durable et intelligente de la Wallonie".

Actuellement, environ six communes sur dix sont engagées dans une transition durable et intelligente de leur territoire. Un nombre resté stable par rapport à 2020.

Le concept "SmartCity", ville "intelligente", est une démarche qui a pour objectif d'assurer la durabilité du territoire ainsi que le bien-être et la qualité de vie des citoyens sur le long terme en intégrant deux aspects clés essentiels que sont la technologie et l'humain, selon les mots du SmartCity Institute (SCI).

Quatre-vingt-un pour cent des 113 communes wallonnes ayant participé à l'enquête affirment inclure leur démarche SmartCity dans la vision future de la commune, révèle encore cet état des lieux de la dynamique SmartCity en Wallonie. Plus globalement, les communes impliquées dans une dynamique SmartCity ont accentué leurs efforts et avancé dans le processus. Leurs démarches sont aussi plus structurées. Les communes se situent ainsi en moyenne à un niveau d'avancement de 4,31 sur une échelle de 0 à 10 contre un niveau d'avancement moyen de 3 en 2020, selon le baromètre.Six communes interrogées sur dix (57%) indiquent que leurs démarches SmartCity wallonnes ont été majoritairement initiées par des élus: échevins (31%) et bourgmestres (26%). Concrètement, la démarche SmartCity se décline principalement autour de trois axes: la numérisation de la commune (84%), l'amélioration de la qualité de vie (63%) et la participation inclusive des citoyens et des acteurs (60%).Une grande partie des répondants (66%, +10% par rapport à 2020) estiment toutefois que les projets SmartCity sont (très) difficiles à mettre en place. Parmi les obstacles rencontrés, on retrouve la difficulté à mobiliser les budgets (50%) et celle liée à l'acquisition de l'expertise nécessaire à la planification, la réalisation et le suivi des projets (49%).Le SmartCity Institute rappelle d'ailleurs que l'appel à projets Territoire Intelligent, lancé en 2019 par le gouvernement wallon, avait été l'un des principaux déclencheurs des démarches SmartCity au sein des communes wallonnes grâce au soutien financier qu'il a fourni.À côté d'un coup de pouce financier, l'institut plaide pour la nécessité de fournir de l'expertise et des connaissances aux communes afin de "renforcer la dynamique et de baliser davantage le terrain en faisant en sorte que celles encore réticentes se lancent, elles aussi dans l'aventure, contribuant ainsi à la transition durable et intelligente de la Wallonie".Actuellement, environ six communes sur dix sont engagées dans une transition durable et intelligente de leur territoire. Un nombre resté stable par rapport à 2020.Le concept "SmartCity", ville "intelligente", est une démarche qui a pour objectif d'assurer la durabilité du territoire ainsi que le bien-être et la qualité de vie des citoyens sur le long terme en intégrant deux aspects clés essentiels que sont la technologie et l'humain, selon les mots du SmartCity Institute (SCI).