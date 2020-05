Signpost, spécialisée en solutions ICT pour l'enseignement belge, accueille plusieurs nouveaux investisseurs. L'entreprise entend ainsi pouvoir matérialiser de manière accélérée ses ambitions européennes et devenir dans les trois années à venir 'the European ICT Partner for Education'.

Un groupe d'investisseurs réuni autour de Steven Buyse (managing partner CVC) et de Stefan Tournoy (fondateur d'Exclusive, VeePee) prennent une participation minoritaire dans la nouvelle holding Signpost NV/SA. Parmi les autres nouveaux venus, citons les noms de Xavier Dewulf (G&V Energy Group), de Frederic Van den Weghe (AMAVI Capital) et de Janwillem Naesens (MP Droia).

Un prêt subordonné d'1,5 million d'euros

Toutes les actions des sociétés sous-jacentes (Signpost Belgium, Academic Software, Leermiddel et WeZooz) seront regroupées dans la nouvelle holding, et l'ensemble des associés actuels restera à bord.

Le conseil d'administration se composera désormais des quatre actionnaires initiaux, à savoir Paul Steenbergen (Founder), Hans Hermse, le CIO Pieter Barremaecker et Arne Vandendriessche, complété par Stefan Tournoy, Steven Buyse et PMV. PMV a prêté à l'entreprise un prêt subordonné d'1,5 million d'euros et fait donc aussi son entrée, forte de sa voix consultative. Arne Vandendriessche reste CEO. Aucun détail financier concernant les investissements n'a été communiqué par Signpost.

Depuis la saison 2016-2017, Signpost est en croissance progressive. C'est ainsi que son chiffre d'affaires est passé de 7,3 millions d'euros en 2016 à 25 millions l'année dernière. Aujourd'hui, l'entreprise occupe 75 personnes contre 8 en 2013.

