Tant sur iOS que sur Android, il y a bien plus de publicités dans l'appli Outlook, et les utilisateurs se plaignent que ces annonces ressemblent trop à de véritables courriels.

L'augmentation du nombre de publicités est depuis quelque temps en cours et est ressentie spécifiquement par les utilisateurs d'Outlook disposant d'un compte mail gratuit. Tout détenteur d'un abonnement Microsoft 365 est dispensé de ces messages commerciaux.

A The Verge, Microsoft confirme que ces derniers mois, les utilisateurs voient apparaître davantage d'annonces qui sont aussi de plus en plus difficiles à ignorer. Souvent, elles ressemblent en effet à un courriel en haut de la boîte de réception, ce qui perturbe d'autant plus certains utilisateurs. Ces publicités peuvent certes être supprimées, tout comme un courriel, mais elles effectuent ensuite leur retour.

Une option pour les visionner moins est la fonction 'Focused Inbox' (boîte de réception ciblée), qui n'affiche que les principaux courriels et contient moins d'annonces. Mais dans l'autre boîte de réception, vous continuerez de voir apparaître les publicités.

L'augmentation du nombre de publicités est depuis quelque temps en cours et est ressentie spécifiquement par les utilisateurs d'Outlook disposant d'un compte mail gratuit. Tout détenteur d'un abonnement Microsoft 365 est dispensé de ces messages commerciaux.A The Verge, Microsoft confirme que ces derniers mois, les utilisateurs voient apparaître davantage d'annonces qui sont aussi de plus en plus difficiles à ignorer. Souvent, elles ressemblent en effet à un courriel en haut de la boîte de réception, ce qui perturbe d'autant plus certains utilisateurs. Ces publicités peuvent certes être supprimées, tout comme un courriel, mais elles effectuent ensuite leur retour.Une option pour les visionner moins est la fonction 'Focused Inbox' (boîte de réception ciblée), qui n'affiche que les principaux courriels et contient moins d'annonces. Mais dans l'autre boîte de réception, vous continuerez de voir apparaître les publicités.