La scale-up louvaniste Dataroots, spécialisée en intelligence artificielle, a pris à son service dix nouveaux collaborateurs, ce qui fait que son personnel est à présent constitué de cinquante employés.

La moitié des nouveaux collaborateurs se compose de profils 'juniors', qui suivront pendant deux mois une formation à temps plein baptisée RootsAcademy. Par cette nouvelle extension, Dataroots entend faire face à l'augmentation de la demande en services et solutions, et se focaliser davantage encore sur les solutions data au niveau professionnel.

Doublé

Dataroots a été fondée en 2016 par les ingénieurs en apprentissage machine Jonas Tundo et Bart Smeets. Nonobstant l'année corona 2020, la scale-up louvaniste a poursuivi sa croissance. 'La moitié des nouveaux collaborateurs se compose de talentueux néo-diplômés et l'autre moitié de personnes ayant déjà acquis de l'expérience en AI', explique le fondateur et CEO Jonas Tundo. 'En un an et demi environ, nous avons doublé nos effectifs pour atteindre cinquante personnes et nous voulons poursuivre sur cette voie en 2021.'

La formation RootsAcademy susmentionnée est un trajet basé sur un curriculum et un travail final orienté sur la traduction de la connaissance académique en compétences axées sur la pratique.

