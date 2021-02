Datadog s'empare de Timber Technologies

La firme Datadog, développeur d'une plate-forme de contrôle et d'analytique, rachète Timber Technologies pour un montant non communiqué. Il s'agit là de l'entreprise à l'initiative de Vector, une plate-forme de collecte et de transformation de registres, de données métriques et d'informations d'environnements 'cloud' sur site.

En acquérant les applications Vector, Datadog souhaite offrir à ses clients un contrôle renforcé de la manière dont leurs données d'observation sont stockées, enrichies et distribuées, afin de pouvoir créer à moindre coût des pipelines de data. Patchwork Ces données d'observation sont, selon Datadog, cruciales pour contrôler les applications. Les pipelines traditionnels incluent en effet souvent des centaines d'outils d'observation hérités et dans le nuage, ce qui 'ne permet pas aux utilisateurs de traiter les flux de données sensibles de manière efficiente', déclare-t-on encore chez Datadog. 'Vector de Timber Technologies assurera un meilleur contrôle de la façon dont les données affluent dans le pipeline, ce qui permettra au client d'aborder les question de conformité, de maîtriser les coûts et d'éviter l'enfermement propriétaire ('vendor lock-in'). Les entreprises ne devront ainsi pas s'en remettre à un patchwork d'outils pour avoir une vision complète de leurs systèmes', affirment les deux partenaires.' En collaboration avec Dutch IT-channel.